Sale l'attesa a San Siro per Milan-Inter, derby della Madonnina valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal peso specifico importante per entrambe le formazioni, con i nerazzurri di Cristian Chivu chiamati a difendere il primato in classifica e i rossoneri a caccia di riscatto dopo lo scivolone contro il Bologna. L'Inter si presenta all'appuntamento senza Lautaro Martinez, ma con l'obiettivo di confermare il proprio rendimento in campionato e conquistare tre punti pesantissimi. A pochi minuti dal fischio d'inizio i protagonisti della serata intervengono ai microfoni di Inter TV per raccontare sensazioni, aspettative e chiavi tattiche di una delle partite più attese della stagione. Queste le parole di Ivan Cordoba: "Ricordo bellissimo il mio ultimo derby, avevo annunciato l'addio in maniera riservata, speravo di giocare qualche minuto ma i ragazzi mi hanno fatto una sorpresa enorme. Poi la vittoria, la cosa più importante a cui teneve, è arrivata. Avevo detto di non dire nulla che sarebbe stata la mia ultima partita ma alla fine venne fuori, forse Javier con il Presidente. Derby in 9? Gara pazzesca, con Vieira in campo che zoppicava, vincere quella gara è stato fantastico, sono dei ricordi incredibili. Il derby è pazzesco, va vissuto come una finale, penso alle parole di Chivu che dice che per vincere il derby ci vuole la miglior versione di noi stessi, ed è vero. Chivu? PEnso che in queste gare a parte la concentrazione che uno deve avere e saper gestire la tensione, penso sia molto importante la sua figura. COsi è successo anche a noi con gli allenatori avuti, bisogna saper gestire la tensione. La difesa? Bisogna guardarla da due punti di vista, quando si difende è un lavoro di tuttala squadra, abbiamo grandi difensore ma magari ci manca quel pizzico di attenzione ogni tanto, ma sono cose che si aggiusteranno con il tempo e con il lavoro. Thuram? Ha qualità incredibili, è bello vedere come quando manca uno tra lui e Lautaro l'altro si carica la squadra sulle spalle con atteggiamenti da leader, ora non essendoci Lautaro Marcus si è cucito i gradi da leader, l'Inter è una squadra forte, non deve commettere l'errore di sottovalutare il Milan. Adesso quando ci ritroviamo con i vecchi giocatori del Milan sembra di ritrovare un amico perchè ci siamo affrontati tante volte dando tutto ognuno per la sua squadra".