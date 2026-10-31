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C'è un grande ex ai microfoni di Sky Sport a parlare prima del derby tra Milan e Inter: Ivan Ramiro Cordoba. Queste le parole dell'ex difensore nerazzurro:

Sky

"Mi pento di una giocata del passato: giocavo da terzino, c'era Serginho e l'ho fatto uscire dal campo per un intervento. Ma con lui ho un grande rapporto. Le mosse di Chivu? Ci ha messo tutti in fuorigioco. Sono certamente cose che si provano in allenamento, lui continua a sorprendere. E' un allenatore che ha dimostrato grande capacità di interpretare il calcio in maniera molto semplice e lo sta trasmettendo ai giocatori.

(Fonte: Sky Sport)