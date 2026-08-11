Billy Costacurta, in un'intervista al Corriere dello Sport, ha parlato del Milan e di Franco Baresi. Ma gli Ã¨ stato chiesto anche della Nazionale e di Champions, lui che spesso commenta la competizione dagli studi di Skysport.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Quando rivedremo un'italiana trionfare in CL? Ãˆ solo una questione di investimenti ma dominare come nel 2003, con tre italiane in semifinale, penso non succederÃ mai piÃ¹. CapiterÃ che qualche club italiano possa tornare a lottare ai vertici, come successo allâ€™Inter, ma non prima di sei-sette anni. Adesso ci sono almeno sette squadre piÃ¹ forti dei nerazzurri: Psg, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, BarÃ§a e RealÂ».

Nazionale

Penso che la soluzione migliore fosse Conte. Nel momento in cui Ã¨ stato scelto Maldini, ero molto ottimista perchÃ© lui e Leonardo si compensano e vedono cose che noi non vediamo. In Pirlo vedo cose che altri non hanno, se Ã¨ stato scelto da loro câ€™era qualcosa che noi non vedevamo. Io avrei dato loro fiducia e continuato con Paolo e Leo, perÃ² conosco MalagÃ² e so che sa tirare

fuori il meglio di sÃ©Â».

A Costacurta hanno chiesto anche della scelta di Mancini come Ct dell'Italia: Â«

(Fonte: Corriere dello Sport)