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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha commentato la sconfitta dell'Inter in Champions League contro il Bruges:

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Inter, Chivu e i risultati deludenti in Champions:

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"Non so se ci sia presunzione, spero di no. Ci sono due dati: ho l'impressione che nella preparazione delle partite di Champions a Chivu manchi ancora qualcosa, nell'interpretazione dell'avversario, dove ti può fare male. Queste partite poi portano un dispendio di energie enormi, poi in difesa ti manca un marcatore vero, dopo le partenze di Acerbi e De Vrij. Akanji ha giocato da braccetto e ha sempre giocato a 4, così come Stones. E poi ci sono gli esterni, altissimi, che danno poca mano in difesa. E poi a centrocampo viene saltato troppo spesso. Il Bruges lanciava senza che ci fosse pressing sul portatore di palla. C'è un problema di equilibrio non da poco da rimettere insieme".