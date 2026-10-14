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Intervenuto a Sky Sport 24, Paolo Condò ha analizzato le difficoltà palesate dall'Inter in Champions League contro il Bruges. Queste le considerazioni del giornalista:

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"L'Inter ha commesso due strafalcioni a Madrid e due anche ieri sera, soprattutto quello di Martinez, del quale bisognerà parlare. La sua sembra una deriva simile a quella presa da Di Gregorio alla Juventus. Non è in discussione il suo valore, perché riesce a tirare fuori delle parate di eccellente fattura, ma non riesce a mantenere la concentrazione per tutta la partita. Quell'uscita di ieri è inspiegabile, non so cosa gli sia passato per la testa, era l'atteggiamento di chi sente di avere qualcosa da dimostrare. Non credo che Chivu lo lascerà fuori a Bologna, perché se ho capito la sua strategia di gestione, se qualcuno commette un errore lui lo conferma per evitare di buttarlo giù. Ma sta comunque arrivando il momento di dare una chance a Provedel".

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"L'Inter ha preso un gol da un calcio d'angolo a favore, quando è scattato Forbs si è avuta subito la netta sensazione che non sarebbe stato ripreso. Quando Chivu parla di voler cambiare qualcosa, credo si riferisca a situazioni di questo tipo, in cui vanno tutti i difensori a saltare e poi magari si ritrovano a rincorrere gli avversari due centrocampisti come Calhanoglu e Barella. L'Inter aveva possibilità di fare filotto, ma ha cominciato male questa serie di partite. Mi ostino a pensare che questa squadra sia più forte dell'anno scorso, perché Chivu ha più possibilità di cambiare. Ma in una squadra votata all'attacco, l'attenzione in fase difensiva è fondamentale. E in questo momento l'Inter in difesa mi sembra molto distratta".

(Fonte: Sky Sport)