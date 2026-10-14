GUARRO e PACE EP24: Inter-Bruges da vergognarsi. Inaccettabile mandare Bonny e Bisseck nel post

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Se Josep Martinez è (giustamente) considerato uno dei principali responsabili, il portiere spagnolo non è il solo ad aver fornito prestazioni sottotono e ad aver commesso errori nella difesa dell'Inter. La Gazzetta dello Sport fa una panoramica desolante del rendimento dei big del reparto nerazzurro:

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"Bisseck ha vissuto un buon avvio di stagione sul piano personale ma rischia il debito d'ossigeno quando rientra dopo essersi travestito da attaccante, Bastoni si è spesso ritrovato in difficoltà, Akanji sembra letteralmente un altro. La condizione fisica post-Mondiale dello svizzero è quella che è, ma ormai siamo a metà ottobre e sussulti non se ne vedono. L'inserimento di Stones è stato rallentato da qualche problema fisico - così come quello di Spence -, Pavard viene considerato uomo da turnover, l'unica certezza reale (in qualsiasi zona di campo lo si inserisca) è Carlos Augusto".

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"Il resto, fin qui, l'ha messo tra i pali Pepo Martinez con una serie di errori pesantissimi. Poco, troppo poco per una squadra che avrebbe l'ambizione di migliorare il doblete conquistato l'anno scorso. Con una difesa così, conquistare due trofei sarebbe già tanta roba".

(Fonte: Gazzetta.it)