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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Mimmo Cugini ha fatto queste considerazioni dopo la 4a giornata di campionato:

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"Antagoniste dell'Inter? Io dico che sono Roma e Como. Sono tre squadre compiute con l'Inter, perché il lavoro degli allenatori dura da parecchio. Si vede la loro mano, vedendo come giocano le squadre. Sono le tre che per ora hanno dimostrato di essere nettamente più forti delle altre. Tutte diverse tra loro ma tutte con capacità di giocare e creare occasioni da gol, oltre che dimostrare personalità".

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"Chi ha fatto vedere qualche difetto in più è l'Inter in difesa, che però manda già diversi giocatori a due gol, segno che costruisce tanto con tutta la squadra. La Roma ha fatto un ulteriore salto, il Como ha una base di gioco impressionante e ha messo ancora qualità dentro".

(Fonte: TMW Radio)