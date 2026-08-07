Intervistato da TMW Radio, Dario Canovi, noto procuratore, ha parlato anche del mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni
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Intervistato da TMW Radio, Dario Canovi, noto procuratore, ha parlato anche del mercato dell'Inter. Ecco le sue dichiarazioni:
L'Inter ha fatto acquisti indovinati, ha rafforzato l'unico reparto dove, anche per questioni di età, aveva difficoltà, ossia la difesa. Stones è un arrivo importante. Se poi arrivasse Romero o un altro simile, diventerebbe una difesa molto forte".
Come sostituire Dumfries?"Sono un ammiratore di Ausilio, so che qualche idea ce l'ha e non la sappiamo. Sicuramente sta già pensando a qualcuno e che ci arriverà. E comunque anche con questa carenza, l'Inter rimane la squadra più attrezzata. E poi ci metto anche la Roma come terza favorita. Gasperini non è nuovo a queste imprese".
(Fonte: TMW Radio)
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