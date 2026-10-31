Sale l'attesa a San Siro per Milan-Inter, derby della Madonnina valido per la decima giornata del campionato di Serie A. Una sfida dal peso specifico importante per entrambe le formazioni, con i nerazzurri di Cristian Chivu chiamati a difendere il primato in classifica e i rossoneri a caccia di riscatto dopo lo scivolone contro il Bologna. L'Inter si presenta all'appuntamento senza Lautaro Martinez, ma con l'obiettivo di confermare il proprio rendimento in campionato e conquistare tre punti pesantissimi. A pochi minuti dal fischio d'inizio i protagonisti della serata intervengono ai microfoni di Inter TV per raccontare sensazioni, aspettative e chiavi tattiche di una delle partite più attese della stagione. Queste le parole di Danilo D'Ambrosio: "Derby gara speciale, differente, per atmosfera e soddisfazione che possiamo dare ai nostri tifosi. I miei derby? Quando ho sentito il boato procurandomi un calcio di rigore e quando salvai sulla linea di porta un tiro di Cutrone. Sono fiducioso per il presente e il futuro, mi aspetto una gara spettacolare, una bella partita e speriamo che l'Inter possa vincere"