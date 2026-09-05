L’operatore di mercato commenta il cambio nella dirigenza nerazzurra: “Ausilio ha fatto la storia. Baccin è cresciuto con lui e Marotta, ha l’esperienza giusta”
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Oscar Damiani, agente e intermediario, ha parlato ai microfoni di TMW dell'addio di Piero Ausilio all'Inter dopo 28 anni, di cui 14 nel ruolo di direttore sportivo nerazzurro:
"Ausilio ha fatto la storia dell'Inter e come tutte le storie anche questa ha avuto una fine. È stato un grande dirigente, troverà un'altra squadra che gli darà un'opportunità".
Al posto di Ausilio c'è Baccin:"È cresciuto insieme ad Ausilio e Marotta, è pronto per fare il direttore sportivo dell'Inter. Ha la sua esperienza. E saprà non far rimpiangere Ausilio".
Come è stato il mercato dell'Inter?"Si capirà strada facendo. Ha fatto buoni movimenti, vedremo i risultati".
La squadra di Chivu è la favorita?"Napoli e Juve rappresentano valide alternative, come il Milan. Ma certamente l'Inter è la favorita".
Spiccano già in questa giornata Juve-Milan e Inter-Napoli."Due grandi match già all'inizio, potranno già dire qualcosa e dare un'idea di quello che sarà il futuro".
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