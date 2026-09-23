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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Gianni De Biasi, ex allenatore tra le altre del Torino, ha parlato anche delle prime cinque giornate di campionato:

"Nazionale? Sono curioso di capire, c'è voglia di cambiamento, voglia di inserire nuovi ragazzi, che sono sperimentati per la prima volta. E' una strada nuova. Dopo l'Europeo vinto abbiamo collezionato solo risultati negativi, credo abbia qualcosa in più dal punto di vista della fiducia nell'ambiente, sta cercando di inserire tanti giovani, portando una ventata di freschezza e buttare giù un progetto che ci vedrà protagonisti in futuro".

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Cosa ha detto la Serie A finora?

"E' un campionato interessante. Hai tre squadre in testa, credo che il Frosinone che batte il Como con una partita di grande livello ti fa capire quanto si è vicini lì davanti. Forse o si è alzato sotto il livello o si è uniformato sopra. Forse sarà un campionato molto combattuto. La Roma è cresciuta, con questa intensità può creare problemi a tutti, l'Inter ha più potenzialità. Juve e Milan? Sono lì che fanno da corollario, potrebbero arrivare nelle prime quattro, non le vedo in lotta per il vertice ora".

(Fonte: TMW Radio)