De Canio: “Quello che ha fatto il Napoli contro l’Inter dimostra che…”

"Queste difficoltà viste ultimamente in casa Napoli hanno una spiegazione. Ci sono momenti in una stagione in cui una squadra è meno brillante, ma a volte le individualità nascondono certi problemi. Il Napoli ha perso un giocatore importante come Kvara, non adeguatamente sostituito, uno come Neres è stato fermato dagli infortuni e quindi il Napoli ha perso giocatori importanti per la sua manovra. In queste difficoltà la squadra appare più stanca di quanto invece non lo sia. Se ritrova questi giocatori, non ho dubbi che tornerà a migliorare".