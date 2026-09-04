Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della sfida di campionato contro il Como per analizzare la sconfitta per 4-1 del Grifone contro la squadra di Cesc Fabregas.

"Nessuno forte come il Como"

"Eravamo partiti bene, ma contro una squadra del genere devi essere perfetto 90 minuti. Eravamo anche andati in vantaggio, che forse era la cosa più importante perché sapevamo che loro quando vanno in vantaggio diventano devastanti e fai fatica a riprenderli. È una squadra molto forte: è la squadra che più mi ha impressionato qui a Genova. Nessuna così forte come loro a livello individuale e collettivo. Noi abbiamo fatto le cose fatte bene, eravamo in partita, ma non c'era la sensazione di poterla riprendere".

Il terzo gol

"Vorrei rivedere bene tutto quanto. È difficile contro loro, perché sono tecnici e se non li aggredisci palleggiano e non li prendi mai. Non mi è capitato mai di sperare di non prendere un altro gol quando perdo. Sono forti, tecnici e fisici.

A volte ci sta che, se non sei perfetto difensivamente, ti facciano pagare più di altre squadre. Difficile essere aggressivi con loro perché palleggiano bene. Quando siamo stati aggressivi non abbiamo ripulito bene la palla".

Como di un altro livello

Da cosa si riparte

"A volte ti arrabbi con l'arbitro, altre volte con te stesso e a volte pensi che gli altri sono meglio di te. Parlo dell'allenatore che è più bravo di me e dei giocatori che sono su un altro livello"."Mi aggrappo al mio gruppo, ha nelle corde i punti che ci servono. L'anno scorso abbiamo fatto 2 punte in 5 partite. A volte i calendari penalizzano, ma io riparto dai ragazzi e dal fatto che sappiamo chi siamo. Riparto dallo stadio. I tifosi ci capiscono, stanno dentro questo stadio che sarà fondamentale per fare i punti che sono sicuro che faremo. Sono state partite tanto diverse. Con la Lazio ero deluso dal primo tempo; con il Napoli ero fiero e meritavamo un punto. Oggi va analizzata, mi sento un pochino impotente nei confronti del Como".