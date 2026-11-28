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Il Genoa non vince a San Siro contro l'Inter dal 1994. Un'eternità. Daniele De Rossi, ovviamente, spera che stasera possa andare diversamente. Queste le parole a Sky Sport prima della partita dell'allenatore rossoblù:

"Chivu? Abbiamo un ottimo rapporto, ogni tanto ci sentiamo. Siamo immersi nel nostro lavoro, ma quando possiamo ci abbracciamo con affetto sincero. Se avessi la soluzione per vincere, avrei vinto contro l'Inter altre partite, e invece ho sempre perso. Ma so cosa può diventare la mia squadra e il popolo genoano. Spero diventi una squadra che non aspetti la mazzata, ma che provi a cercare la giocata con coraggio. Abbiamo provato a farlo sempre. Arriveranno i momenti in cui loro ci metteranno nella nostra metà campo e in cui dovremo fare blocco basso".

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"Non c'è una formula, ma dobbiamo fare una bella partita a livello di intensità, sperando che loro non siano al massimo. Ostigard? L'ho sentito stamattina, gli facciamo tanti auguri. Ne parleranno i dottori, è ancora in ospedale. Siamo con lui, abbiamo fiducia nei nostri difensori. Siamo pochi dietro e questo capita nella settimana in cui abbiamo tre partite. I nostri difensori dovranno fare gli straordinari".

(Fonte: Sky Sport)