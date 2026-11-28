Al termine di Inter-Genoa, Daniele De Rossi ha commentato la gara ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore rossoblù: "Sono partiti fortissimo e ci hanno messo in difficoltà nei primi 15 minuti, poi nella parte centrale del primo tempo eravamo riusciti a mettere la testa fuori, bisogna fare i complimenti a Provedel , non sono due gol mangiati, sono due prodezze del portiere, una squadra così forte è giusto che abbia un portiere così forte".

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"Martedì? Non vorrei che tornassimo intimoriti o traumatizzati. Anche martedì ci sarà differenza tecnica, ma abbiamo visto che con qualche episodio diverso potevamo rimanere in partita, anche se poi loro hanno vinto meritatamente, potevamo sicuramente difendere meglio nei gol. Rigore? Non l'ho rivisto, ma mi sembra abbastanza poca roba, soprattutto in virtù del nuovo corso arbitrale. Siamo stati decenti, ma bisogna fare di più per impensierirli. Il mio compito sarà riportare l'attenzione su quanto di buono fatto ultimamente. Anche io devo elaborarla, credo che sia la prima imbarcata che prendo in carriera, non si fanno drammi".

(Dazn)