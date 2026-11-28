Marcus Thuram, su Skysport, ha parlato della vittoria contro il Genoa alla fine della partita finita 4-0: «È questa la portata dell'Inter? Sono le partite che vogliamo fare in casa con il nostro pubblico, è una partita iniziata bene, con giusta maturità e voglia e ci prendiamo i tre punti. Ne ho giocate tante e mi sono caricato l'Inter sulle spalle con responsabilità? Penso che tutti i compagni di squadra si danno una mano quando un giocatore come Lauti non c'è. Tutti danno di più, ed è quello che abbiamo fatto».

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-Quest'anno avversarie diverse: quanto può essere difficile ripetersi e cosa l'Inter può avere più delle altre?

Quello che abbiamo in più non so, ma è difficile rivincere dopo aver vinto. Per questo dobbiamo allenarci forte e ad ogni partita fare il massimo per vincere.

(Fonte: Sky)