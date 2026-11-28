L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, dopo la vittoria contro il Genoa, ha analizzato ai microfoni di Skysport la prestazione dei suoi ragazzi. Una vittoria che arriva dopo il pari contro l'Atalanta che era stata un mezzo passo falso, molto criticato. Ecco le parole del tecnico nerazzurro:

-4-0, seconda vittoria, secondo clean-sheet consecutivo, cose sistemate, qual è la notizia migliore della serata?

Approccio, atteggiamento, cercando di essere proposotivi e consapevoli del fatto che il Genoa nei primi tempi sta facendo bene e ci poteva mettere in difficoltà e infatti hanno avuto due situazioni in cui il nostro portiere è stato veramente bravo. Abbiamo saputo reagire e abbiamo proposto quello che stavamo proponendo da inizio gara cercando di sbloccarla e ci siamo riusciti. Poi siamo andati all'intervallo anche con un bel vantaggio.

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-Due belle parate di Provedel: che risposta è, che risposta è quella dei giocatori che giocano meno e rendono comunque tanto?

Aveva fatto bene contro la Fiorentina e contro il Venezia. Sappiamo quello che Ivan vale, la qualità dei portieri che abbiamo, sappiamo quali sono i giudizi e le sentenze sugli errori. Abbiamo due portieri che sono in grado di reggere la porta dell'Inter, sono tre professionisti, con Di Gennaro, anche lui fa il suo. Siamo felici per Pepo, per Ivan, per quello che ci ha dato. Stanno bene insieme e siamo felici di averli.

-10 gol fatti nell'ultima settimana. C'è una differenza tra squadra che vince e squadre che domina: la mia domanda è quanto senti che la tua squadra sta acquisendo la consapevolezza di dominare? Perché vincere vinci...

Dobbiamo dare continuità a quanto di buono facciamo. Dobbiamo limare qualche difetto che ogni tanto facciamo vedere, bisogna nasconderli bene i difetti e mettere in campo l'atteggiamento giusto nelle varie competizioni. Dobbiamo lavorare sodo e stare sul pezzo, nessuno ci regala nulla. Dobbiamo essere la squadra che è da battere e dobbiamo essere sempre all'altezza e pronti ad affrontare diversi momenti, specie quelli negativi, affrontare le situazioni che possono toglierci fiducia. Ma questo è un gruppo che ha carattere, che ha tanta voglia di migliorarsi, lavorare e fare, ripetere una stagione competitiva.

-Una prestazione che vorrei sottolineare è quella di Sucic che già da qualche settimana si sta muovendo bene. Lui, Esposito, Diouf nella seconda stagione hanno aumentato i numeri di minuti e questo per me è un metodo che lei segue: inserirli e poi farli giocare con continuità. Credo che non sia semplice inserirsi in questa squadra, serve tempo...

Prima di tutto ti volevo fare le condoglianze per quanto accaduto, ci dispiace molto per quanto successo e ti siamo molto vicino (Condò che gli aveva fatto la domanda ha perso la moglie improvvisamente.ndr).

I nostri giovani hanno qualità, margini di miglioramento, sono accettati e aiutati all'interno del gruppo. Poi giocare nell'Inter in certe circostanze e momenti non è semplice ma loro vogliono migliorarsi, stare nel gruppo, accettano delle cose. Siamo felici e contenti di quanto stanno facendo. Stankovic ha giocato poco ma si sta impegnando e lavorando per l'opportunità che gli verrà concessa. Stiamo aiutando a migliorare anche Luis Henrique. Anche a me oggi Sucic è piaciuto molto e soprattutto la libertà mentale e la fiducia quando anche il risultato era al sicuro. Sappiamo le sue qualità e quelle di Diouf, l'ho spostato anche a sinistra per vedere se riusciva a crossare col suo piede. Ovvio che la partita era ormai chiusa ed è diventato più difficile qualcosa di straordinario. Crediamo nei giovani, in quello che ci possono dare, l'energia che ci mettono e la voglia e l'ambizione che hanno di giocare nell'Inter.

(Fonte: Skysport)