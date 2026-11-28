Alla fine della partita contro il Genoa, il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, ha parlato ai microfoni di Skysport. Queste le parole del giocatore argentino che ha segnato il gol dell'1-0 che ha sbloccato la partita: «Sto bene, ho sofferto per un infortunio molto grave. Il lavoro sempre paga e questi 48 giorni di attesa ho lavorato durissimo, a volte doppia seduta, ma alla fine i tempi erano questi e sono riuscito a rientrare in maniera corretta a livello fisico, quindi sono contento di poter aiutare la squadra».

-Ci dai una valutazione su come hai trovato l'Inter? Come vi sentite, che ambizione avete?

Normale, le critiche dobbiamo accettarle, siamo noi a metterci in questa situazione. Siamo noi ad aver riportato l'Inter da tempo dove merita di stare, io le critiche le accetto con rispetto, si accetta tutto, si entra in campo e bisogna dare tutto per vincere e se non si vince comunque dare il massimo, dare il cento per cento e poi di fronte ci sono le rivali che preparano le gare e a volte o sono bravi loro o hai sbagliato qualcosa tu e sono cose da migliorare cercando di fare nel migliore dei modi.

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-Ti ho già detto che sei un leader e ho visto un recupero palla vicino all'area di rigore dell'Inter e contrasti un giocatore del Genoa, poi riparte l'azione. Per me questa è l'immagine di un vero leader: volevo solo farti un complimento.

Grazie, del complimento. Mi ricordo quello che mi hai detto. Cerco sempre di dare il mio contributo alla squadra, quando non segno o anche se segno come stasera cerco di dare una mano dietro. Il calcio d'oggi è cambiato tanto e anche noi dobbiamo difendere.

-Inter ha da anni un telaio preciso e in questo telaio ci sono i giocatori che cambiano anno per anno. Quest'anno, questa Inter, può essere considerata la più forte di questo ciclo?

Non mi piace fare questo discorso. Anche se si dice che sei la squadra più forte devi sempre dimostrarlo quindi, a volte le partite si perdono o si vincono. Bisogna fare esami ogni giorno, lavorare in allenamento. Questa è la mia risposta, al pensiero di tutti, anche al pensiero dei compagni che dicono che a volte siamo forti. Però dico sempre che bisogna dimostrarlo ogni giorno, è la mia risposta per questo.

(Fonte: SS24)