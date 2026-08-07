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Al The West Australian, Alessandro Del Piero, ex numero 10 della Juventus, ha parlato così alla vigilia dell'amichevole contro l'Inter:

"Non è un derby in senso stretto, dato che non condividiamo la stessa città, ma è il Derby d’Italia. È sempre una grande battaglia".

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"C’è un’enorme rivalità tra le squadre e, anche se si tratta di un’amichevole in cui giocatori e staff sperimenteranno soluzioni nuove in vista della stagione, ci sarà grande agonismo perché nessuno vuole perdere".

(Fonte: The West Australian)