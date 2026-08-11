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Paolo Di Canio, ex calciatore oggi opinionista, ha concesso un'intervista ai microfoni del Corriere della Sera: ecco le dichiarazioni verso la prossima stagione.

La sua griglia per la prossima stagione.«Inter distaccata, poi Juventus e Napoli e dopo Milan e Roma».

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Chivu si confermerà quindi? «Ha maggiore consapevolezza, la squadra è forte. Il valore dell’Inter è la società: ruoli precisi, ciascuno fa il suo con le funzioni che gli competono. Chivu parte favorito anche perché le grandi hanno cambiato tecnico, devono trovare la quadra. Lui già ce l’ha».

Mancini c.t. della Nazionale, scelta giusta? «Mi sono espresso a suo favore in tempi non sospetti. Sa come si vince. Mi ha infastidito sentir parlare di alto tradimento, ma scherziamo? Nel nostro Paese si invoca il recupero per i rapinatori, gli assassini e poi Mancini non può essere riabilitato perché se ne è andato in Arabia? Il punto è un altro: non sento più parlare di senso di appartenenza. Contro la Bosnia doveva essere la gara della vita, siamo andati lì a timbrare il cartellino».