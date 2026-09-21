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Intervenuto negli studi di Sky Sport, in occasione di 'Sky Calcio Club', l'ex calciatore e ora opinionista Paolo Di Canio ha commentato il quinto turno di Serie A e in particolare la sfida tra Roma e Inter, terminata col risultato di 2-2.

Di seguito le sue dichiarazioni.

Getty Images

L'Inter concede molto

"L'Inter concede molto, non solo i due gol. In situazioni dove è in controllo pure, come devevo dire, lì è una questione individuale di non delegare e di essere accorti un attimo in più, perché il primo gol della Roma, ci sono 7-8 tocchi, non di grandi fantasia oltretutto, non c'è un'aggressività. Nel cercare di mandare l'opponente su una zona di campo dove c'è densità dei miei compagni, invece li fanno rientrare per il cambio di campo e Koné che si insedisce e sta da solo davanti alla porta e ci sono i passi in avvicinamento in quella zona al trotto e stiamo all'inizio partita, per cui non c'è quella cattiveria di cui parlavamo quando non vinceva delle partite importanti, quando perse gli scudetti, piuttosto che vinceva gli altri che poi li hanno vinti, quando l'Inter aveva quel potenziale e aveva il destino nelle proprie mani, solo quello".