Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In vista della prossima lotta scudetto, non c'è un grosso gap tra Napoli e Inter, dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra. Ecco le parole a tal proposito di Arturo Di Napoli, ex calciatore nerazzurro:

Getty Images

Credo che Maldini sia la persona più adeguata, come punto di partenza per la Nazionale. Poi se si fa affiancare da Leonardo, uomo di spessore, ok, ma se devo prendere qualcuno, credo serva qualcuno che conosca il nostro calcio, il territorio, che abbia consapevolezza dei nostri talenti. Sul ct dico che serva uno di esperienza, spessore, che abbia fatto un percorso".

Getty Images

Cosa deve restituire Allegri al Napoli?

"Deve migliorare il risultato dell'ultima stagione. Ha una squadra forte, Allegri sa bene che se è andato lì non è per arrivare terzo. E' una squadra forte, la più forte è l'Inter ma è lì. Poi mi aspetto la Juve di Spalletti che non ha la Champions. Sarà un campionato complicato".

(Fonte: TMW Radio)