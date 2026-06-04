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Dimarco: “Ero senza fiducia, le parole forti di Chivu mi hanno riacceso. L’anno prossimo…”
Intervistato da CBS Sports Golazo, Federico Dimarco ha raccontato le sue emozioni per aver vinto il premio di MVP dopo una stagione clamorosa: "E' stato un anno incredibile, visto come era finito l'anno scorso, siamo ripartiti da zero, insieme a Chivu e al suo staff abbiamo vinto due trofei, sono super felice di aver vinto l'MVP e di essere stato il primo italiano a vincerlo"
Chivu—
"È stato molto importante anche perché durante l'anno ci sono stati dei momenti in cui magari non vincevi una partita e lui è stato bravo sempre a mantenere un equilibrio, a farci mantenere in equilibrio per cercare di rimanere sempre concentrati sul campo. A me personalmente all'inizio della stagione mi ha aiutato perché era un periodo dove avevo perso la fiducia e lui mi ha detto delle parole forti, che ovviamente preferisco tenere per me, che però mi hanno aiutato a ritrovare quella scintilla che avevo perso".
Gli obiettivi per l'anno prossimo
"Noi come Inter abbiamo sempre come primo obiettivo, e non ci siamo mai nascosti, di vincere il campionato. Ovviamente abbiamo la voglia e la consapevolezza che dobbiamo migliorare quello che è stato fatto quest'anno in Champions League. Sappiamo che è una competizione importante e bellissima. Abbiamo fatto due finali negli ultimi quattro anni e penso che sia stato qualcosa di incredibile per questa squadra. Infatti quello che mi piace sempre ricordare è che comunque questo gruppo ha sempre dimostrato una forza incredibile perché anche nei momenti di difficoltà è sempre ripartita. Anzi, ne è sempre uscito più forte. Infatti è successo che quando abbiamo perso la finale con il Manchester City, l'anno dopo abbiamo vinto il campionato. L'anno scorso abbiamo perso la finale di Champions e quest'anno abbiamo vinto il campionato. È stato un insieme di cose, questa squadra ogni anno ha tirato fuori delle forze che magari non sapeva neanche di avere".
Mondiale senza Italia—
"Ovviamente il tifo per i miei compagni di squadra perché ovviamente abbiamo passato dei momenti belli quest'anno e mi auguro che li passeranno anche loro al Mondiale. Però io ti dico onestamente che voglio un po' disintossicarmi in questo periodo. Voglio godermi le vacanze con la mia famiglia".
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