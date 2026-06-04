Federico Dimarco ha rilasciato una lunga intervista a CBS Sports Golazo per celebrare il titolo di MVP del campionato

Matteo Pifferi Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 18:48)

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Intervistato da CBS Sports Golazo, Federico Dimarco ha raccontato le sue emozioni per aver vinto il premio di MVP dopo una stagione clamorosa: "E' stato un anno incredibile, visto come era finito l'anno scorso, siamo ripartiti da zero, insieme a Chivu e al suo staff abbiamo vinto due trofei, sono super felice di aver vinto l'MVP e di essere stato il primo italiano a vincerlo"

Chivu — "È stato molto importante anche perché durante l'anno ci sono stati dei momenti in cui magari non vincevi una partita e lui è stato bravo sempre a mantenere un equilibrio, a farci mantenere in equilibrio per cercare di rimanere sempre concentrati sul campo. A me personalmente all'inizio della stagione mi ha aiutato perché era un periodo dove avevo perso la fiducia e lui mi ha detto delle parole forti, che ovviamente preferisco tenere per me, che però mi hanno aiutato a ritrovare quella scintilla che avevo perso".

Gli obiettivi per l'anno prossimo "Noi come Inter abbiamo sempre come primo obiettivo, e non ci siamo mai nascosti, di vincere il campionato. Ovviamente abbiamo la voglia e la consapevolezza che dobbiamo migliorare quello che è stato fatto quest'anno in Champions League. Sappiamo che è una competizione importante e bellissima. Abbiamo fatto due finali negli ultimi quattro anni e penso che sia stato qualcosa di incredibile per questa squadra. Infatti quello che mi piace sempre ricordare è che comunque questo gruppo ha sempre dimostrato una forza incredibile perché anche nei momenti di difficoltà è sempre ripartita. Anzi, ne è sempre uscito più forte. Infatti è successo che quando abbiamo perso la finale con il Manchester City, l'anno dopo abbiamo vinto il campionato. L'anno scorso abbiamo perso la finale di Champions e quest'anno abbiamo vinto il campionato. È stato un insieme di cose, questa squadra ogni anno ha tirato fuori delle forze che magari non sapeva neanche di avere".

Mondiale senza Italia — "Ovviamente il tifo per i miei compagni di squadra perché ovviamente abbiamo passato dei momenti belli quest'anno e mi auguro che li passeranno anche loro al Mondiale. Però io ti dico onestamente che voglio un po' disintossicarmi in questo periodo. Voglio godermi le vacanze con la mia famiglia".