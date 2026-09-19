Tutto pronto allo Stadio Olimpico per Roma-Inter, una sfida già pesante per classifica, ambizioni e segnali da mandare al campionato. I nerazzurri di Cristian Chivu cercano continuità e personalità su uno dei campi più complicati della Serie A, contro una Roma pronta a sfruttare il fattore casa. A pochi minuti dal calcio d’inizio, spazio alle parole dei protagonisti ai microfoni di InterTV. Queste le parole di Andy Diouf: "Speriamo di prendere 3 punti è una gara importante per noi e noi come la Roma abbiamo vinto le prime 4 gare di campionato. Importante è iniziare forte, poi saranno decisivi i dettagli e la concentrazione come in ogni partita"