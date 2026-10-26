VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Una cosa non mi è piaciuta per niente. I giovani e Diouf..."

Intervistato da CBS Sports, Andy Diouf ha parlato del suo nuovo ruolo in campo. Il giocatore ha sottolineato quanto ha lavorato e lavora quotidianamente per ricoprire un ruolo non suo all'Inter e adesso anche nella nazionale francese dove Zidane lo schiera come terzino sinistro in una difesa a quattro.

"È stata la prima volta che ho giocato a sinistra con la nazionale. All'Inter, invece, gioco a destra. Cerco di rimanere concentrato ogni giorno, anche durante gli allenamenti. Lavoro molto anche con l'allenatore fuori dal campo, analizzando i video. Cerco di concentrarmi su questi aspetti".

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Giornalista: "È stata davvero la prima volta in assoluto nella tua carriera che hai giocato da terzino sinistro? Zidane ti ha detto: «Andy, proviamo qualcosa. Ti schiererò come terzino sinistro».

Diouf: "Sì, ma quando Zidane mi dice una cosa del genere, posso solo rispondere: «Va bene, sono a disposizione e voglio giocare».

Giornalista: "E ti sei sentito a tuo agio in quel ruolo?".

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Diouf: "Mi piace. È diverso, perché a volte devo ragionare da difensore. Nella difesa a quattro della nazionale, infatti, il modo di giocare non è lo stesso che all'Inter. Con l'Inter ho più libertà: posso giocare come voglio e affrontare l'avversario nell'uno contro uno. Nella difesa a quattro, invece, devi pensare da difensore. Devi adattarti rapidamente, perché non hai tempo a disposizione".

Giornalista: "Com'è stata la tua prima convocazione con la nazionale francese?"

Diouf: "È fantastico. È come un sogno, perché Zidane rappresenta tantissimo per i francesi e per il calcio in generale. È molto vicino ai giocatori, ed è davvero bello. A volte si allena anche con la squadra, più o meno. Sì, è davvero una bella esperienza".

(CBS Sports)