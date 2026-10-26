Nel corso del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani hanno discusso sul rigore non fischiato a Thuram in Inter-Fiorentina. I due giornalisti hanno opinioni diverse.

Cruciani: "Francamente io non vedo ingiustizie perché quali sarebbero le ingiustizie? Il mancato rigore su Thuram? Può accadere, c'è un nuovo corso caro Chivu, sai quanto ti stimo, c'è un nuovo corso degli arbitri in cui non ci sono giustizie o ingiustizie, in cui l'arbitro vede una cosa, la può giudicare in quel momento con un metro diverso rispetto a prima, un metodo che è quello di concedere poco, di fischiare poco, fischiare pochi rigori".

Zazzaroni: "Ma in questo caso c'è la tecnologia che è stata introdotta? In casi come questo vai a vedere o no? È un rigore solare".

Cruciani: "Non è un rigore netto, non è rigore solare come dici tu. Ci può essere anche l'interpretazione in cui Thuram allunga sulla gamba del giocatore della Fiorentina e dunque non è detto che sia netto. Se lo vai ad analizza frame per frame, puoi trovare falli in qualsiasi cosa".

Zazzaroni: "Ci deve un minimo di equilibrio, non puoi passare dal bianco al nero improvvisamente, non puoi".

Cruciani: "Orsato dice che c'è una soglia alta".

Zazzaroni: "Non c'è soglia alta, c'è la soglia sua, la sogliola. Lo scorso anno è vero che si fischiava troppo, quest'anno niente, niente niente. È irregolare cambiare da una stagione all'altra un metodo di utilizzo del Var, è irregolare".

Cruciani: "Stai dicendo che il campionato è irregolare".

Zazzaroni: "Sì, rispetto allo scorso anno sì. Quest'anno sei sei passato a un altro tipo di arbitraggio, è come se in pochi mesi mi mostrassi un altro calcio".

Cruciani: "Sul contatto Thuram-Viery può essere fallo ma può anche non essere fallo".

(Numeri 1)