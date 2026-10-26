Questa è la sera della cerimonia, che si terrà a Londra (e non a Parigi come sempre, per omaggiare il primo vincitore del premio, Stanley Matthews) al London Palladium Theatre, dalle 21, della consegna del Pallone D'Oro. In attesa di scoprire la top ten e il podio dei migliori giocatori in Europa, France Football e l'Equipe, media organizzatori dell'evento, stanno rendendo nota la classifica generale. E nelle posizioni tra il 20esimo e il 30esimo posto (29esimo posto a pari merito per due giocatori) c'è anche Lautaro Martinez.

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Il capitano dell'Inter ha giocato il Mondiale con l'Argentina, un suo gol all'Inghilterra (tre reti in totale al Mondiale) ha portato in finale la Nazionale di Scaloni che poi non lo ha fatto giocare in finale. L'Argentina alla fine ha dovuto cedere lo scettro di Campione del Mondo e la Coppa d'oro alla Spagna di Lamine Yamal, tra i favoriti del premio.

Il giocatore ha vinto in Italia con l'Inter scudetto (da capocannoniere) e Coppa Italia nella scorsa stagione. Nel ranking del premio 2026 si classifica al 22esimo posto. 22, come il numero che porta sulle spalle con la Selecion e numero che nell'ambiente nerazzurro ricorda giorni bellissimi. L'attaccante, che è out per un infortunio in questo momento, a 29 anni, è alla sua quinta nomination. Si è piazzato al 21esimo posto nel 2021, al 20esimo nel 2023 ed è arrivato al settimo posto nel 2024. Era ventesimo nel 2025. Quest'anno è il numero 22.

Lautaro e chi è arrivato dal 21esimo al 30esimo posto

21. Gabriel (Inghilterra, Arsenal)

22. Lautaro Martinez (Argentina, Inter)

23. Nuno Mendes (Portogallo, PSG)

24. Luis Diaz (Colombia, Bayern Monaco)

25. Marquinhos (Brasile, PSG)

26.

Dayot Upamecano (Francia, Bayern Monaco)

27. Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United)

28. Julian Quinones (Messico, Al-Qadsiah)

29.

William Saliba (Francia, Arsenal)

e Sadio Mané (Senegal, Al-Nassr).