A Venezia l'Inter sarà impegnata nel turno infrasettimanale che precede il derby di Milano. Sono attese delle rotazioni nella formazione titolare che affronterà la squadra lagunare sia in vista della gara contro il Milan e sia in vista del prossimo impegno in Champions League, contro il Feyenoord e servirà una vittoria a Rotterdam.

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Thuram è destinato alla panchina per tirare un po' il fiato: è uscito sfinito dalla gara contro la Fiorentina, vinta ancora una volta in rimonta. Di fatto oggi ha lavorato poco, domani la rifinitura in vista della gara contro il Venezia.

Dovrebbe giocare Zielinski dal primo minuto con Sucic, con Diouf a destra e Dimarco a sinistra. Il dubbio è in difesa, Chivu darà un turno di riposo a Bastoni? A quel punto si comporrebbe dal primo minuto sulla sinistra il duo con Dimash e Carlos Augusto.

(Fonte: SS24)