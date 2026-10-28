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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Andy Diouf ha rilasciato queste dichiarazioni dopo il fischio finale di Venezia-Inter:

Sky

"Non è mai semplice giocare contro questa squadra fuori casa, ma l'importante è la vittoria e ora siamo concentrati per una grande partita. Giochiamo ogni tre giorni, ma è così, dobbiamo vincere ogni partita. Nel primo tempo abbiamo un po' sofferto contro il blocco basso, nella ripresa siamo andati meglio. Quando giochi per un club come l'Inter, devi sempre vincere. Abbiamo fatto una buona partenza, ma dobbiamo continuare così, è solo l'inizio".

Sky

"Derby? E' una partita importante per noi e per i tifosi, vogliamo vincerla e siamo molto entusiasti. Il mio adattamento alla fascia destra? Come dico ogni volta, la cosa più importante è essere in campo. Ogni giorno mi sento via via sempre meglio in questa posizione, mi sento bene e cerco di dare il massimo in allenamento".

(Fonte: Sky Sport)