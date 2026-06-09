Il calciatore è impegnato con l'Olanda in vista del Mondiale e si è fatto sfuggire solo una frase sul suo trasferimento a Madrid dopo la gara contro l'Uzbekistan

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 giugno 2026 (modifica il 9 giugno 2026 | 01:06)

«Real? Siamo qui ora, sul palcoscenico più importante e cioè la Coppa del Mondo. Tutta la nostra attenzione è rivolta a questo. Non posso dire nulla al riguardo ora, ma sono un uomo felice. Però siamo qui con una missione». Denzel Dumfries, dal ritiro dell'Olanda, non ha aggiunto molto sul suo trasferimento al Real Madrid.

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Il calciatore olandese si trasferirà al club madrileno che pagherà la clausola di rescissione: lui non conferma e non smentisce anche se ormai sia Perez che i dirigenti dell'Inter hanno confermato la sua partenza.

«Se guardiamo all'andamento della partita, è chiaro che dobbiamo alzare il livello. Abbiamo mostrato delle buone cose, ma ci sono anche aspetti da migliorare», ha detto dopo la vittoria della Nazionale nell'amichevole contro l'Uzbekistan guidata da Fabio Cannavaro.

L'esterno ha giocato novanta minuti e poi ha analizzato la gara ai microfoni di ESPN e non solo: «Siamo stati imprecisi e per questo non siamo riusciti ad aumentare il vantaggio. Non direi che sia preoccupante; ovviamente, l'importante è essere pronti per la partita contro il Giappone. Visto il risultato, non è sufficiente, ma c'è sempre margine di miglioramento. Anch'io devo migliorare. Ho fatto qualche passaggio impreciso», le parole dell'ormai ex nerazzurro.

(fonte: vi.nl-espn.nl/)