Denzel Dumfries ha svolto oggi il suo primo allenamento con il Real Madrid. Al termine della sessione, l'ex giocatore dell'Inter ha parlato con i media del club spagnolo e ha condiviso le sue prime impressioni. "Dopo il primo allenamento, mi sento benissimo. Dopo le vacanze, sono felice di ricominciare. È un onore essere qui. Le strutture sono incredibili. Davvero ampie. Ci si potrebbe facilmente perdere, ma mi stanno aiutando in tutto".

Foto realmadrid.com

“Mi hanno accolto benissimo. Molti sono ancora in vacanza per via dei Mondiali, ma chi è qui mi ha accolto alla grande: lo staff tecnico, l'allenatore… Mi sono sentito davvero ben accolto. Abbiamo un'ottima squadra e un allenatore eccellente. È un piacere lavorare e imparare da loro. Durante la preparazione precampionato si gettano le basi per la stagione. Arriveranno nuovi giocatori; è importante che tutti noi ci conosciamo e lavoriamo con impegno. Questi sono gli aspetti più cruciali”.