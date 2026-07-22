Al termine dell'amichevole dell'Inter U23 contro l'US Grosio, Mike Aidoo ha parlato dei primi giorni del ritiro
VIDEO ESCLUSIVA FCIN1908 / Aidoo: "Spero di arrivare presto in prima squadra"
Al termine dell'amichevole dell'Inter U23 contro l'US Grosio, Mike Aidoo ha parlato dei primi giorni del ritiro ai microfoni di FcInter1908. "Il ritiro sta andando bene, ci stiamo preparando fisicamente e mentalmente alla nuova stagione, stiamo lavorando al 100% e non vediamo l'ora di cominciare".
Com'è stata l'esperienza alla Pergolettese?"È stata una esperienza molto formativa. Uscire fuori dal contesto Inter è sempre difficile, però è un'esperienza che ti fa crescere, ti fa diventare più uomo, ti fa avere più consapevolezza, poi torni qui con l'esperienza".
Nuovo modulo?"Con Agbonifo mi sono trovato benissimo, lui è molto rapido come me, sempre bello giocare con giocatori con queste caratteristiche. Il quinto è il mio ruolo, sulla fascia mi trovo bene".
La prima squadra?"È importantissimo, bisogna sempre farsi trovare pronti, la chiamata della prima squadra è improvvisa. Noi siamo qua per migliorare, mettersi in gioco e sperare di arrivare il prima possibile in pianta stabile in prima squadra".
Dall'inviato di FcInter.it Fabio Alampi
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