Al termine dell'amichevole dell'Inter U23 contro l'US Grosio, Mike Aidoo ha parlato dei primi giorni del ritiro ai microfoni di FcInter1908. "Il ritiro sta andando bene, ci stiamo preparando fisicamente e mentalmente alla nuova stagione, stiamo lavorando al 100% e non vediamo l'ora di cominciare".

Com'è stata l'esperienza alla Pergolettese?

Nuovo modulo?

La prima squadra?

"È stata una esperienza molto formativa. Uscire fuori dal contesto Inter è sempre difficile, però è un'esperienza che ti fa crescere, ti fa diventare più uomo, ti fa avere più consapevolezza, poi torni qui con l'esperienza"."Con Agbonifo mi sono trovato benissimo, lui è molto rapido come me, sempre bello giocare con giocatori con queste caratteristiche. Il quinto è il mio ruolo, sulla fascia mi trovo bene"."È importantissimo, bisogna sempre farsi trovare pronti, la chiamata della prima squadra è improvvisa. Noi siamo qua per migliorare, mettersi in gioco e sperare di arrivare il prima possibile in pianta stabile in prima squadra".

Dall'inviato di FcInter.it Fabio Alampi