L'Inter si prepara a scendere in campo contro il Parma in una sfida importante per il cammino dei nerazzurri in campionato. A pochi minuti dal fischio d'inizio, spazio alle impressioni e alle sensazioni dei protagonisti, intervenuti ai microfoni di Inter TV per presentare la partita e analizzare le possibili insidie della formazione avversaria. Queste le parole di Pio Esposito raccolte nel prepartita di Inter-Parma: "Bellissimo tornare al MEazza, una sosta molto lunga e torniamo con grande entusiasmo per ripartire alla grande. Cosa servierà oggi? Sicuramente le squadre che vengono qui provano sempre a metterci qualcosa in più e noi dobbiamo esser bravi a non permettere che questo accada"