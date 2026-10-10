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L'attaccante dell'Inter Francesco Pio Esposito ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida di oggi contro il Parma. Ecco le sue parole: "Come gestisco questi giorni in cui si parla di me? Sono molto contento per come è andata in Nazionale e per come abbiamo iniziato con l'Inter: ho molta voglia di continuare così.

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E' un dato oggettivo che siamo partiti sotto in molte gare, cercheremo di modificare l'atteggiamento ad inizio partita e che non succeda più.

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Il cambio allenatore loro incide ma poi ogni squadra qui prova sempre a metterci qualcosa in più: dobbiamo essere bravi a mettere la nostra miglior versione".