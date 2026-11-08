VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

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Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio di inizio del match contro l'Inter: "Conosco Chivu da tanti anni, è un grandissimo allenatore e una gran persona, abbiamo un gran rapporto. Stavamo parlando della nostra nuova vita, del giocare ogni 3 giorni, lui l'ha fatto per la prima volta l'anno scorso, noi ci ritroviamo in questa stagione. Abbiamo parlato di questo.

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Possibilità di superare l'Inter in classifica e esame di maturità? Questo è marketing. È una partita in più che alla fine conta 3 punti. Noi proviamo ad avere questa cultura: non è importante contro chi si gioca, l'importante è fare più punti possibile e fare prestazioni, creare uno stile di gioco, un ambiente, una cultura che vogliamo portare a Como e che piano piano stiamo migliorando sempre. Lavoriamo insieme da 2-3 anni, mancano tantissime cose. Guarda l'Inter: questo è un club già fatto, che ha vinto tantissimo, con 80.000 tifosi, noi non possiamo pretentdere di essere a questo livello, ma possiamo pretendere di fare ogni partita il meglio possibile. L'anno scorso abbiamo perso tutte le partite con l'Inter ma siamo arrivati in Champions ugualmente. Tanta tranquillità, sarà una bellissima partita, ma dobbiamo continuare a lavorare bene.

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Sanchez e non Butez in porta? Non lo so, mi sono svegliato così questa mattina... Ci sono dei ragionamenti ovviamente, ma preferisco che rimanga dentro la nostra relazione con i portieri e con le nostre scelte per rispetto di tutti. Butez è un grandissimo portiere, Sanchez in allenamento sta dimostrando che è un grandissimo portiere: abbiamo due scelte, cerchiamo sempre la migliore per ogni partita".