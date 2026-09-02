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Cesc Fabregas, tecnico del Como, ha risposto alle domande dei giornalisti prima dell'ingresso al Gran Galà del Calcio: "Siamo partiti bene, non a Udine. Ovviamente si deve sempre alzare il livello, migliorare, fare di più. Più difficile confermarsi? Dipende, quest'anno sarà più complesso, c'è la Champions, ci sono più partite per dare il meglio di noi. Abbiamo fatto una squadra per provare a competere su tutti i fronti, sono contento. Il nostro mercato? Abbiamo dovuto fare tanti prestiti. Con Chalobah e Nico Paz si sono alzate le cifre, è vero, ma con tutti gli altri sono giocatori in prestito o come Milla o Liberali da 6 milioni. Sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Sfidare il Barcellona in Champions? È un momento storico per tutti noi, speriamo che sia la prima volta di tante. Penso al Como, non a me: giocare contro tutte queste squadre è un piacere. Scudetto? La cosa più bella è che noi facciamo la nostra storia, la nostra strada: non pensiamo a quello che dice la gente, non l'abbiamo mai fatto e non lo faremo adesso. Manca tantissimo, andiamo piano: sappiamo quello che dobbiamo fare".