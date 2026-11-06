Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Intervenuto come ospite a Radio Kiss Kiss Napoli, Marco Fassone, ex dirigente dell'Inter, si è espresso anche sul difficile momento del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni:

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"Allegri? E' un allenatore che ha una storia, una tradizione di vittorie. Non può essere diventato improvvisamente un allenatore che non è capace, perché ha dimostrato sul campo di vincere".

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"Probabilmente anche con il ritorno progressivo degli infortunati le cose miglioreranno, ma l’organico e la rosa sono un po’ un ibrido, né carne né pesce. Forse bisogna avere pazienza, un anno o due, per far ripartire il ciclo che il presidente ha dimostrato sempre di saper gestire in modo mirabile".

(Fonte: Radio Kiss Kiss Napoli)