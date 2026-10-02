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Alex Ferguson, storico ex allenatore del Manchester United, nel corso di una lunga intervista concessa alla BBC è tornato a parlare della trattativa che nell'estate del 1995 portò Paul Ince a vestire la maglia dell'Inter: "Paul era un calciatore straordinario, non c'è dubbio. Aveva doti incredibili, ma all'epoca avevo la sensazione che si stesse lasciando un po' trasportare dagli eventi.

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Poi arrivò l'offerta dell'Inter. Stavo valutando i pro e i contro. Guardavo Paul Scholes e mi chiedevo: "Dovremmo farlo?". L'offerta salì da 7 a 7,5 milioni di sterline e dissi: "Facciamolo". È questo il compito di un allenatore. Devi prendere decisioni difficili, e alcune scelte non piacciono a tutti".