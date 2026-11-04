VIDEO FCIN1908 / Chivu: "Inter provinciale come volevo? Ho visto una voglia pazza di..."

La netta vittoria dell'Inter per 3-0 sul campo del Feyenoord ha lasciato il segno nell'ambiente olandese. La squadra di Cristian Chivu ha dominato la sfida del De Kuip, imponendosi grazie alle reti di Bisseck, Pio Esposito e Zielinski.

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Al termine della partita, Luciano Valente, capitano del Feyenoord, ha riconosciuto la superioritÃ dei nerazzurri, soffermandosi soprattutto sulla qualitÃ del gioco espresso dall'Inter.

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Valente: "L'Inter ha tanta qualitÃ . Quasi impossibile difendersi"

Intervistato da, il centrocampista olandese ha individuato nella qualitÃ tecnica la principale differenza tra le due formazioni.

"L'Inter ha davvero tanta qualitÃ ", ha ammesso Valente, sottolineando come i nerazzurri siano stati estremamente concreti nelle occasioni costruite durante il primo tempo.

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«Nel primo tempo li vedi arrivare due o tre volte dalle parti della nostra porta e poi il pallone finisce dentro. A livello Champions League questo Ã¨ molto importante: bisogna trasformare in gol ogni occasione. E lâ€™Inter Ã¨ molto brava in questoÂ».

Secondo Valente, al Feyenoord non Ã¨ mancata la volontÃ .

«Quella câ€™era, ma lâ€™Inter ha semplicemente tantissima qualitÃ Â», ha ribadito.

Poi ha aggiunto:

«Riescono a passare con grande facilitÃ attraverso il nostro centrocampo e, quando lo fanno, sanno giocare molto bene il pallone. Per noi diventa davvero difficile: a tratti sono quasi impossibili da difendereÂ».

"Questa sconfitta Ã¨ piÃ¹ pesante di quella contro il Barcellona"

Valente ha poi fatto un confronto interessante con la pesante sconfitta subita dal Feyenoord contro ilnelle precedenti giornate di Champions League. In quell'occasione, il centrocampista aveva considerato il risultato negativo soprattutto come un'esperienza utile per crescere e imparare.

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Diverso, invece, il suo giudizio dopo la partita contro l'Inter.

«Questa fa piÃ¹ male, perchÃ© prima della partita avevamo la sensazione che ci fosse qualcosa da conquistare. Oggi non siamo riusciti a mostrarlo sul campo e questo Ã¨ sempre molto difficile da accettareÂ».