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Come confermato da Marotta ieri, l'Inter ha esercitato la clausola per il prolungamento del contratto di Dimarco fino al 2028. Una base importante per trattare il "vero" rinnovo. Tuttosport fa il punto della situazione:

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"L’Inter ha esercitato la clausola unilaterale per rinnovare il contratto di Federico Dimarco fi no al giugno 2028. Atto dovuto (l’esterno sarebbe andato in scadenza a giugno) a cui seguirà la trattativa per il rinnovo vero e proprio del senatore che, con l’obiettivo di spuntare un ultimo contratto da top, ha cambiato procuratori affidandosi ad Arturo Canales e Alessandro Renzi. Con Canales c’è stato un primo incontro già a Madrid nel giorno del match di Champions tra Real e Inter: i rapporti sono buoni ma per arrivare a dama Dimarco - e non solo lui - dovrà accettare i nuovi parametri imposti da Oaktree ai contratti".

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"Questi prevedono una parte fissa più light a cui si sommano sostanziosi bonus legati al rendimento individuale e di squadra, sulla formula di quanto avviene già negli sport americani. Il fatto che Dimarco voglia legarsi a vita al club di cui è tifoso è un buon presupposto per pensare che si arriverà alla fumata bianca a cui è ormai vicinissimo Carlos Augusto, che sarà il primo tra i big a prolungare il contratto fi no al 2031".

(Fonte: Tuttosport)