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Daniel Fonseca, ex attaccante uruguayano con un lungo trascorso in Italia, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Nel 1994 era un Napoli che doveva vendere, stava fallendo. Mi volevano Juve e Milan, dissi di no a Moggi e andai a casa di Berlusconi. Il quale mi disse che il suo sogno era un tridente con me, Savicevic e Van Basten. Pochi mesi dopo però scese in politica, ricordo ancora la telefonata di Braida: "Mi dispiace Daniel, non possiamo più spendere 25 miliardi per prenderti". La gente cosa avrebbe detto? Ci provò anche l'Inter, ma offriva due giocatori e nel frattempo la Juve aveva preso Boksic. Così l'unico che aveva i soldi era Franco Sensi. Un po' di rammarico per non essere andato al Milan mi è rimasto. La vita è fatta di momenti. Ma ho scoperto Roma".

Secondo lei la Roma può insidiare l'Inter nella corsa al tricolore?

"Sì, può darle fastidio fino in fondo. I giallorossi hanno intrapreso questo percorso, sono in fiducia e hanno la qualità per arrivare fino alla fine".