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Intervistato da Tuttosport, Alberto “Jimmy” Fontana, ex portiere dell'Inter, ha commentato l'ingaggio di Provedel e la situazione portieri in casa nerazzurra:

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Alberto “Jimmy” Fontana, dodicesimo più che affidabile per 4 stagioni all’Inter, capace anche, seppur per un breve periodo, di diventare il numero uno dei nerazzurri, cosa pensa della promozione di Pepo Martinez?

Chi è secondo lei più forte tra Provedel e Martinez?

Già considerando la cifra spesa per il suo cartellino, era chiaro che questo ragazzo fosse un acquisto di prospettiva. Trovo giusto che l'Inter, dopo averlo valutato quotidianamente, lo abbia promosso a titolare. Penso sia in progetto quello che era stato preventivato. Adesso è stato acquistato pure Provedel, un dodicesimo che non è proprio un dodicesimo, ma potrebbe tranquillamente giocare titolare».Martinez è un portiere molto ‘spagnolo’, bravo nell’uno contro uno e nel chiudere gli spazi. Provedel ha grandissime doti naturali di spinta e reattività: è più esplosivo e ha maggiore esperienza. Martinez avrà la sua grande occasione, che la società si sia protetta la trovo una scelta saggia. Una grande squadra deve avere due portieri in grado di potersi anche alternare. Succede quando hai l'ambizione di competere in tutte le competizioni».

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Cosa cambierà per Martinez l’essere il numero 1? Deve fare il salto?

Certo, il passato dei portieri dell'Inter propone metri di paragone mica da poco… I nerazzurri dagli anni ’60 hanno avuto portieri che hanno fatto la storia del ruolo. Essere il dodicesimo nell'Inter è una cosa, fare iltitolare è completamente diverso. Sarà un esame per diventare grande. La maglia nerazzurra è pesante».

(Fonte: Tuttosport)