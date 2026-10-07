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Arianna Fontana, pattinatrice da 14 medaglie vinte alle Olimpiadi, ha parlato in occasione del Premio Gentleman: "Essere ambasciatrice dell'Inter nel mondo mi riempie di soddisfazione, ormai mi sento di casa ogni volta che vedo il presidente Marotta o quando vado allo stadio e vedo i ragazzi, ne ho incrociati alcuni anche questa sera. Fai due chiacchiere, sembra di essere di famiglia ed è sempre bello".

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"Quale giocatore dell'Inter vedrei bene a sfidarmi sul ghiaccio? Penso un po' tutti, ma se dobbiamo pensare alle origini olandesi andrei su Dumfries. Anche i nostri ragazzi italiani come Dimarco, dimostrano tutti carattere. Sarebbe bello vederli sul ghiaccio qualche volta, magari potremmo fare uno scambio e mi insegnano a dribblare!".

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"Meglio vincere un altro scudetto o giocare un'altra finale di Champions League? Ripensando all'ultima finale, che non è andata come speravamo, ciò che mi insegna lo sport è che comunque i ragazzi erano lì: quanti possono dire di aver raggiunto una finale di Champions? Ovviamente è difficile accettare una sconfitta in finale, ma è comunque un grande traguardo, da vivere a testa alta. Bisogna sempre guardare al futuro e cercare di fare meglio. Malagò? Personalmente siamo grandi amici, lo considero quasi come uno zio, uno di famiglia. Abbiamo seguito da lontano, ci siamo sentiti al telefono: lui sa cosa fare per gestire la situazione nel migliore dei modi, spero per lui e per il bene del calcio che si risolva tutto".