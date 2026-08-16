Il giocatore del Betis Siviglia, Fran Garcia, ha commentato la prestazione della squadra spagnola nell'ultima amichevole pre-campionato 2026-27, conclusasi con una sconfitta per 1-0 contro l'Inter a Bari. "Sapevamo che erano una squadra da Champions League, come le altre squadre che abbiamo affrontato in questa pre-stagione. Sono una squadra piuttosto esperta che ha recentemente disputato una finale di Champions League".

"Il lavoro è fatto, la pre-stagione è andata bene e partiamo con un sentimento positivo in vista dell'inizio della Liga e del prossimo mese. È stata una partita impegnativa, come le ultime tre, contro avversari di livello superiore. La squadra è pronta, preparata e desiderosa di giocare la prima partita in casa. Siamo determinati a iniziare bene davanti ai nostri tifosi".