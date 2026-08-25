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Sulle tracce di Asllani si è messo l'Al Jazira e l'Inter spera che il centrocampista accetti la proposta dagli Emirati. Queste le ultime novità sulle uscite nerazzurra secondo Fabrizio Romano:

Getty Images

L’Inter è stata chiara: Kristjan Asllani è fuori progetto e in vendita, dopo la proposta di prestito dell’Al Jazira. Luis Henrique è parte della rosa e sarà parte integrante del progetto di Chivu; Asllani è totalmente fuori.