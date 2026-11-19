Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato dal Messaggero, Giacomo CalÃ², centrocampista del Frosinone balzato alle cronache di questi giorni per la mancata convocazione in nazionale, ha rilasciato queste dichiarazioni:

Getty

CalÃ², della sua mancata convocazione si Ã¨ parlato molto, anche dopo le parole di Mancini. Il premio di miglior giocatore di ottobre cambia qualcosa per lei?

In questi giorni ha avuto modo di sentire Mancini?

«No, non cambia niente. Mi fa tanto piacere aver vinto. Questo premio significa che ho dato un buon contributo alla squadra. Poi, per la convocazione, magari piÃ¹ avanti si vedrÃ . PerÃ² so che dovrÃ² mantenere un livello alto per potermela meritareÂ».«NoÂ».

Getty

Tempo fa disse che nel calcio non esiste la meritocrazia. La promozione con il Frosinone e lâ€™arrivo in Serie A le hanno fatto cambiare idea?

«Io sono dellâ€™avviso che bisogna sempre rendere al massimo in ogni momento. Negli anni ho sbagliato qualche stagione e ne sono consapevole. Poi lo scorso anno câ€™Ã¨ stata questa svolta nella mia carriera e con il Frosinone e mister Alvini si sono create le condizioni per arrivare in A. Ma so anche che, nonostante i miei numeri, se non fosse arrivata con il Frosinone, la Serie A oggi non la facevoÂ».

(Fonte: Messaggero)