Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervistato da TMW, Fabio Galante, ex difensore dell'Inter, ha commentato le ultime mosse di mercato dei nerazzurri:

Getty Images

"L'Inter ha fatto acquisti che hanno migliorato una squadra difficile da ritoccare vista l'ottima qualità che c'era già. Stones e Space sono forti. Poi oltre ad Akanji e Bastoni non dimentichiamo Pavard, Carlos Augusto e Bisseck. L'Inter ha sei centrali veramente forti".

Da scudetto e anche da Champions?

"Qualche squadra è di un livello superiore vedi Psg, Real Madrid, Bayern Monaco però l'Inter ha dimostrato che può fare un certo cammino. Per vincerla oltre alla qualità serve anche un percorso che ti aiuti, beccando magari la squadra che in quel momento ad esempio è senza qualche giocatore. Però alla fine anche in Champions sono convinto che l'Inter farà la sua figura".

Spence come lo valuta?

Cosa manca ora all'Inter?

"Giocatore di gran qualità, arriva dalla Premier e credo che dimostrerà la sua gamba, la sua forza. Ha qualità alla Dumfries, ha corsa e tecnica"."Alzare il livello di questa squadra non è facile. Forse potrebbe servire un giocatore di qualità, esperto, che ha fatto tanto la Champions. Ma non vedo ora lacune o ruoli scoperti. Se poi trovano un centrocampista tecnico che salta l'uomo ben venga ma credo che questa Inter sia comunque molto competitiva così".

(Fonte: TMW)