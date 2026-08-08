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Intervistato dai cronisti presenti dopo la sconfitta contro il Brighton, Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, ha parlato così del mercato giallorosso: "Ci sono problematiche diverse. Ci sono squadre che non riescono a fare mercato perché sono piene di giocatori e ne hanno un'esagerazione. Noi non riusciamo a fare mercato perché ne abbiamo troppo pochi.

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Magari le situazioni di mercato adesso si definiranno. Come sempre, il mercato inizia il primo luglio e poi si decide tutto negli ultimi quindici giorni di agosto. Sono sicuramente date sbagliate. Le squadre sono già in preparazione da un mese e il mercato è ancora aperto. È un problema un po' per tutti".