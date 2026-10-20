Gian Piero Gasperini, dopo la vittoria della Roma in Champions ha parlato del momento della sua squadra: «Sta bene? Sì, indubbiamente. La squadra ha morale e sta bene e non deve compiacersi troppo. Deve fare cose essenziali e in serate come questa deve permettersi di essere più precisa. Turn-over? Sono importanti le risposte arrivate. Il calendario è quello e tutti quelli che partecipano devono essere all'altezza della Roma e queste risposte sono importanti perché consentono di andare avanti con serenità e si allarga la titolarità a più giocatori», ha spiegato il tecnico giallorosso.

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-Adesso arrivano due gare in trasferta: United e PSG, che forse non vedi l'ora di giocarle...

Sì. L'unica cosa che mi preoccupa un po' che ogni volta che giochiamo queste partite rischiamo di perdere un giocatore. Abbiamo recuperato Cristante e perdiamo Pellegrini. In certi reparti siamo contati e questo è l'unico pericolo di gare così che sono un banco di prova incredibile e ti danno sempre informazioni maggiori e la possibilità di crescere. Affronteremo queste due gare con questo spirito.

-Attitudine sorprendente della Roma, una risposta incredibile da parte di tutta la rosa che non ha sottovalutato l'impegno. Mister una bella squadra, emozionante per come è entrata nella partita...

Era importante per l'esigenza dei tre punti e in CL non ci sono squadre facili da affrontare, un po' come il campionato. Bravi noi ad interpretare la gara, stiamo facendo turnover e non abbiamo alibi di fatica. Giocando gare così trovi ritmo e condizioni migliori. Ho giocatori che stanno bene e quindi è utile farli giocare se stanno così.

-Sabato incontrerete il Napoli in campionato, ne vuole parlare con Allegri che l'ascolta?...

(Si rivolge ad Allegri.ndr): Arrivo, arrivo Max. Avremo entrambi un bel morale. Voi più bisogno di noi? Adesso basta, non esageriamo...

(Fonte: SS24)