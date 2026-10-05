VIDEO FCIN1908 / "Ti fanno imperatore se vinci lo scudetto a Roma?" La battuta di Gasp

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Gian Piero Gasperini, tecnico della Roma, intervistato da Sky Sport, ha parlato così del Como verso la ripresa del campionato: "Del Como chi segue il calcio apprezza l'evoluzione, non solo dovuta agli investimenti: anche per la qualità dei giocatori scelti e del gioco che esprimono. Giustamente è tra le squadre migliori del campionato.

Se può vincere lo scudetto? Non lo so, è difficile dirlo: tutti riconosciamo che l'Inter è la più forte al momento per qualità e risultati. Però con tutte le altre il Como se lo può sicuramente giocare".